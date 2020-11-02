Принц Уильям переболел коронавирусом: стало известно, как протекала болезнь

София Ковнир Люди 08:33, 2.11.2020 Обновлено: 09:02, 2.11.2020

38-летний Герцог Кембриджский принц Уильям переболел коронавирусом еще в апреле. Он не хотел об этом говорить, так как опасался паники.

Он заразился после того, как вирус подтвердили у его отца принца Чарльза и британского премьера Бориса Джонсона, пишет The Sun, ссылаясь на собственные источники.

Как стало известно, болезнь у принца Уильяма протекала в тяжелой форме – у него были проблемы с дыханием. Но он все же отказался от госпитализации и самоизолировался в семейном доме Анмер-Холл в Норфолке.

"Происходили важные вещи, и я не хотел никого волновать", – сказал он одному из собеседников.

Принц Уильям в апреле переболел COVID-19
Газета.Ру

Кроме того, Герцог Кембриджский тщательно скрывал эту информацию от народа.

"Уильям был обеспокоен тем, что обнародование его собственной беды приведет к панике", – отметили в издании.

Как сообщал OBOZREVATEL, королева Елизавета впервые за семь месяцев пандемии вышла на публику.

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