Принц Уильям и Кейт Миддлтон отговаривали Гарри от женитьбы на Маркл
Принц Уильям и Кейт Миддлтон отговаривали принца Гарри от женитьбы на Меган Маркл.
Об этом говориться в книге журналистов Дилана Ховарда и Энди Тиллетта "Вражда в королевской семье", передает Daily Mail. По словам инсайдеров, Уильям не хотел, чтобы его младший брат женился на Меган, потому что считал их отношениях несерьезными.
"Ты уверен, что она – та самая?" – спрашивал Уильям у Гарри.
Также, как утверждаю авторы книги, жена принца Уильяма Кейт Миддлтон пыталась убедить Гарри не спешить со свадьбой. Ведь по ее мнению, Меган "совершенно иная" и потребуется много времени и сил, чтобы она смогла стать полноправным членом их семьи.
Отмечается, что все предупреждения Гарри не воспринял всерьез, решив, что его окружение просто невзлюбило Меган. Авторы предполагают, что принца Гарри привлекли "уверенность, энергичность и амбициозность будущей жены", потому что "подсознательно он искал женщину, которая могла бы заменить мать, которой он лишился в раннем возрасте".
Как сообщал OBOZREVATEL, 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл прекратили исполнять обязанности членов королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения "Ваше Королевское Высочество" и государственного финансирования.