Принц Уильям и Кейт Миддлтон отговаривали Гарри от женитьбы на Маркл

Принц Уильям и Кейт Миддлтон отговаривали принца Гарри от женитьбы на Меган Маркл.

Об этом говориться в книге журналистов Дилана Ховарда и Энди Тиллетта "Вражда в королевской семье", передает Daily Mail. По словам инсайдеров, Уильям не хотел, чтобы его младший брат женился на Меган, потому что считал их отношениях несерьезными.

"Ты уверен, что она – та самая?" – спрашивал Уильям у Гарри.

Принц Уильям и принц Гарри (источник – ont.by)

Также, как утверждаю авторы книги, жена принца Уильяма Кейт Миддлтон пыталась убедить Гарри не спешить со свадьбой. Ведь по ее мнению, Меган "совершенно иная" и потребуется много времени и сил, чтобы она смогла стать полноправным членом их семьи.

Принц Гарри и Кейт Миддлтон (источник – cheatsheet.com)

Отмечается, что все предупреждения Гарри не воспринял всерьез, решив, что его окружение просто невзлюбило Меган. Авторы предполагают, что принца Гарри привлекли "уверенность, энергичность и амбициозность будущей жены", потому что "подсознательно он искал женщину, которая могла бы заменить мать, которой он лишился в раннем возрасте".

Принц Гарри и Меган Маркл (источник – insider.com)

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл прекратили исполнять обязанности членов королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения "Ваше Королевское Высочество" и государственного финансирования.