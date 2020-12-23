Принц Уильям и Кейт Миддлтон написали трогательное письмо 7-летнему волонтеру и его папе. Фото и видео

Принц Уильям и Кейт Миддлтон написали письмо 7-летнему волонтеру Ноа Оуэну, который вместе со своим отцом собирал средства для Королевского британского легиона.

Королевскую семью настолько это тронуло, что они решили ответить мальчику. Об этом сообщает издание The Daily Mail (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, на одной из онлайн-встреч Кейт Миддлтон заявила, что они с принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой выучили британскую песню времен войны "Мы встретимся снова".

Эта песня вдохновила 7-летнего Ноа и он начал сбор средств для Королевского британского легиона. Вместе со своим отцом мальчик собрал 14 тысяч фунтов стерлингов (около 19 тысяч долларов).

7-летний Ноа Оуэн The Daily Mail

Так, Ноа поставил цель – выучить 102 песни, чтобы собрать деньги для кампании Poppy Appeal. В результате мальчика пригласили на шоу This Morning, где он исполнил известную песню"Мы встретимся снова".

После этого принц Уильям и Кейт Миддлтон написали Ноа и его отцу письмо, в котором поблагодарили за проделанную работу и помощь.

"В такие времена, как сейчас, как никогда важно создавать хорошее настроение и приносить счастье тем, кто может чувствовать себя одиноким и изолированным. Вы с Ноа делаете для поддержки других все возможное, и мы знаем, как много ваша работа значит для Королевского британского легиона и всех тех людей, которые вас окружают", – написала в письме королевская семья.

Письмо от королевской семьи The Daily Mail

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