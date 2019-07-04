Принц из ОАЭ погиб на оргии: появились видео с похорон

3 июля в ОАЭ похоронили арабского шейха и дизайнера, сына эмира Шарджа Рашида ибн Мохаммеда аль-Мактума, который скончался в Лондоне от передозировки наркотиков.
Как передает Daily Mail, тело 39-летнего мужчины транспортировали в эмират Шарджа, в котором правит его отец, султан бин Мухаммад аль-Касими.
Рашид ибн Мохаммед аль-Мактум
minval.az
На его похоронах в мечети короля Фейсала, центральном храме столицы эмирата, присутствовали тысячи людей. Эмир Султан бин Мухаммад аль-Касими стоял над телом сына, участвуя в погребальной молитве. В эмирате спущены флаги и объявлен трехдневный траур.
Рашид ибн Мохаммед аль-Мактум
BBC
На странице официального Instagram эмирата Шарджа появились видео с похорон. На них можно увидеть эмира с черной повязкой на голове, принимающего соболезнования.
صاحب السمو حاكم الشارقة يواصل استقبال المعزين في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي
. حاكم الشارقة يتقبل تعازي حمدان بن راشد في وفاة خالد بن سلطان القاسمي . في 3 يوليو 2019 / تقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة التعازي من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، عصر اليوم الأربعاء بوفاة نجله المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي وذلك في قصر البديع. وتقبل التعازي إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة. وأعرب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، عن خالص التعازي والمواساة إلى صاحب السمو حاكم الشارقة داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
. حاكم الشارقة يتقبل تعازي عبدالله بن زايد آل نهيان في وفاة خالد بن سلطان القاسمي . في 3 يوليو 2019 / تقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة التعازي من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي عصر اليوم الأربعاء بوفاة نجله المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان القاسمي وذلك في قصر البديع. وتقبل التعازي إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة. وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن خالص التعازي والمواساة إلى صاحب السمو حاكم الشارقة داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
Точная причина смерти принца пока неизвестна — результаты экспертизы появятся в течение двух месяцев. Однако, по имеющейся в СМИ информации, рядом с телом принца нашли шприцы, а его рука была перетянута галстуком. По данным прессы, шейх умер на вечеринке в лондонском пентхаусе, гости которой употребляли запрещенные вещества и занимались сексом.
Погибший был дизайнером и основал собственный модный бренд Quasimi. Он был известен тем, что добавлял арабские элементы в вещи, которые создавал. Его старший брат умер в 1999 году в возрасте 24 лет. Причиной смерти стала передозировка героином.
Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году 45-летний британец Эндрю Уорлд из города Манчестер впал в кому после первого в своей жизни секса. Он родился без полового члена, но стал первым мужчиной, которому врачи смогли вживить бионический.
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