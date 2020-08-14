Принц Гарри впервые снялся в кино: о чем лента

Внук Елизаветы II, принц Гарри снялся в документальном фильме Rising Phoenix (Восходящий Феникс), посвященном участникам Паралимпийских игр.

В ленте герцог Сассекский дает интервью о своем отношении к спорту и его важности. Премьера документального фильма состоится на платформе Netflix 26 августа (трейлер смотрите ниже).

Принц уже много лет работает со спортсменами с ограниченными физическими возможностями. В 2014 году он основал "Игры Непокоренных", участие в которых принимают военные, которые получили серьезные травмы.

"Спорт, как ничто другое, помогает вернуться из самых мрачных мест", – рассказал в трейлере Гарри.

Отметим, что документальный фильм готовился специально к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио (Япония), однако соревнования перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Меган Маркл и принц Гарри приобрели собственный дом в Санта-Барбаре (штат Калифорния, США).

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