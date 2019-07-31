Принц Гарри сделал громкое заявление о еще одном ребенке с Маркл

Принц Гарри в разговоре с известным антропологом Джейн Гудолл заявил, что у них с Меган Маркл будет не больше двух детей.

Таким образом он хочет спасти планету, которая уже переживает экологический кризис. Об этом сообщает Vogue, приглашенным редактором которого стала жена принца.

Принц Гарри и Меган Маркл

"Максимум двое детей! Кажется, люди – это единственный вид на этой планете, который считает, что весь мир принадлежит только им. Однако я всегда думал о том, что мы здесь всего лишь гости. И, конечно, мы должны позаботиться о том, чтобы оставить что-то хорошее на этой планете для следующего поколения. Каждому из нас важно это помнить", – сказал принц Гарри.

Кроме этого, он отметил, что имеет разные взгляды с братом Уильямом относительно отцовства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!