Принц Гарри сделал громкое заявление о еще одном ребенке с Маркл

Принц Гарри в разговоре с известным антропологом Джейн Гудолл заявил, что у них с Меган Маркл будет не больше двух детей.
Таким образом он хочет спасти планету, которая уже переживает экологический кризис. Об этом сообщает Vogue, приглашенным редактором которого стала жена принца.
Принц Гарри и Меган Маркл
"Максимум двое детей! Кажется, люди – это единственный вид на этой планете, который считает, что весь мир принадлежит только им. Однако я всегда думал о том, что мы здесь всего лишь гости. И, конечно, мы должны позаботиться о том, чтобы оставить что-то хорошее на этой планете для следующего поколения. Каждому из нас важно это помнить", – сказал принц Гарри.
Кроме этого, он отметил, что имеет разные взгляды с братом Уильямом относительно отцовства.
Как сообщал OBOZREVATEL:
6 мая 2019 года у принца Гарри и Меган Маркл родился сын. Принц сразу прокомментировал событие.
Ребенок стал седьмым в очереди британских престолонаследников и получила титул лорда Сассекского.
Старший брат Гарри, принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон поздравили новоиспеченных родителей Гарри и Меган и остроумно "подкололи" их.
Спустя два месяца после родов, 6 июля Меган и Гарри крестили сына. Церемония проходила в закрытом порядке.
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