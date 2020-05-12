Принц Гарри попал в неловкую ситуацию из-за Маркл

Мария Дидык Люди 20:23, 12.05.2020 Обновлено: 21:08, 12.05.2020

Принц Гарри обратился к молодежи, в частности, к волонтерам фонда Onside Youth Zones, который находится под его патронажем и попал в неловкую ситуацию.

Так, в обращении он процитировал свою супругу Меган Маркл. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

insider.com
"Проблемы, с которыми вы, ребята, сталкиваетесь каждый день, невероятны. Но многие этого никогда не поймут. У вас есть силы, чтобы справиться. И у вас есть поддержка сообщества OnSide, семейства OnSide. Снимаю шляпу перед каждым из вас за выживание, но в то же время и процветание",- сказал Гарри.

Последняя фраза его поклонникам показалась до боли знакомой. Дело в том, что ее в своей речи использовала Меган Маркл - в документальном фильме "Гарри и Меган: африканское путешествие".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что эксперт моды увидела скрытый смысл в наряде Меган Маркл во время ее первого интервью для программы Good Morning America после отказа от королевских привилегий.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Зеленский назначил пресс-секретаря "Квартала 95" членом Нацсовета по ТВ и радио

Шмыгаль обьявил, что опасность дефолта миновала

Отключат горячую воду и повысят тариф на газ: что ждет украинцев летом

НАБУ закрыло производство против экс-замминистра Грымчака

"Дія" слила данные украинцев в сеть? Кого обвинили и кто виноват в грандиозной утечке