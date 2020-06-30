Принц Гарри оконфузился на свадьбе близкой родственницы: что произошло

Британский принц Гарри оконфузился на свадьбе своей двоюродной сестры, принцессы Евгении, преждевременно объявив о беременности своей супруги Меган Маркл.

Новость о скором пополнении в семье Гарри посчитали неуместной на свадьбе родственницы, так как она полностью отвлекла внимание от "виновников торжества". Конфликт описан в книге журналистов Дилана Говарда и Энди Тиллета "Королевские войны" (Royals at War), пишет Daily Mirror.

После того, как стало известно, что Меган Маркл беременна, их с Гарри сразу же поздравили королева Елизавета II с супругом Филиппом, принц Чарльз с супругой Камиллой и принц Уильям с супругой Кейт, что отвлекло внимание от невесты.

Гости на свадьбе принцессы Евгении Daily Mail

Принцесса Евгения и ее мать, герцогиня Йоркская Сара были крайне недовольны таким поступком. Принцу Гарри, по утверждению Говарда и Тиллета, было очень стыдно за оплошность, хотя у него имелось оправдание: он и Меган готовились к поездке в Австралию и Новую Зеландию, и другого случая могло не представиться.

Отметим, официальное объявление о беременности Меган Маркл состоялось 15 октября 2018 года, через три дня после свадьбы принцессы Евгении. Ребенок появился на свет 6 мая 2019 года. Первенца назвали Арчи Харрисон.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл прекратили исполнять обязанности членов королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения "Ваше Королевское Высочество" и государственного финансирования.