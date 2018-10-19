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Принц Гарри начал носить черное кольцо: что это значит

20.7тЧитать материал на украинском

В первый день тура принца Гарри и Меган Маркл в Австралию герцог появился на публике с черным кольцом на безымянном пальце правой руки. С этим же украшением принц стал появляться каждый день.

Средства массовой информации не смогли оставить этот факт без внимания.

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Принц Гарри начал носить черное кольцо: что это значит

Как пишет ELLE, выяснилось, кольцо Гарри – не просто украшение, а трекер активности. Гаджет следит за качеством сна, считает калории, измеряет температуру тела и фиксирует физическую нагрузку. Сенсорные датчики, встроенные в него, отправляют обработанные данные в приложение на телефоне.

Принц Гарри начал носить черное кольцо: что это значит

Производитель этого кольца – финская компания Oura Health. Его приблизительная стоимость – 299 долларов.

Принц Гарри начал носить черное кольцо: что это значит
Принц Гарри начал носить черное кольцо: что это значит
Принц Гарри начал носить черное кольцо: что это значит
Принц Гарри начал носить черное кольцо: что это значит
Принц Гарри начал носить черное кольцо: что это значит

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, друзья королевской пары - 34-летнего принца Гарри и 37-летней Меган Маркл - рассказали об интересных подробностях беременности герцогини.

Персоны
Меган МарклПринц Гарри
Место
Австралия
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