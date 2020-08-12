Принц Гарри и Меган Маркл тайно купили новый дом

Меган Маркл и принц Гарри приобрели собственный дом в Санта-Барбаре (штат Калифорния, США).

Об этом рассказал инсайдер изданию People. По его словам, пара хотела поселиться в тихом частном месте подальше от прессы.

В особняк 39-летняя Меган и 35-летний Гарри со своим годовалым сыном Арчи перебрались в июле. Также известно, что недалеко от супругов живут знаменитости Опра Уинфри и Эллен Дедженерес.

Гарри и Меган с сыном Арчи Rubic.us

"Это то место, где они хотят воспитать Арчи, где они надеются на нормальную жизнь, насколько это возможно", – добавил инсайдер.

Напомним, после переезда из Англии Меган и Гарри жили в арендованном доме в Канаде, а затем в особняке друга в Лос-Анджелесе, за аренду которого платили несколько десятков тысяч долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL: