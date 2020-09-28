Принц Гарри и Меган Маркл снимутся в реалити-шоу о своей жизни – СМИ

Принц Гарри и его жена Меган Маркл согласились сниматься в реалити-шоу об их жизни, договорившись со стриминговым сервисом Netflix.

Об этом сообщает издание The Sun. По словам инсайдеров, камеры телеоператоров будут следовать за Гарри и Меган в течение трех месяцев. В основном шоу будет освещать благотворительную работу супругов. Кроме того, как утверждает источник, оно будет "сделано со вкусом" – в отличие от аналогичных проектов с участием других знаменитостей.

"Большая часть шоу будет посвящена их благотворительности, а не тому, чем они занимаются за закрытыми дверями. Но это все равно будет захватывающим открытием, и Меган надеется, что зрители увидят ее настоящую. Они разработали грандиозный план и выполняют его. Все это они делают на своих условиях", – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее принц Гарри и Меган Маркл подписали контракт на сотрудничество со стриминговым сервисом Netflix. Данное соглашение было заключено сроком на несколько лет. Контракт предусматривает создание художественных фильмов, сериалов, а также детских программ и шоу на общественно важные темы.

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