Меган Маркл и принц Гарри с самого начала их отношений планировали много путешествовать и не собирались оставаться в Британии для выполнения своих обязанностей, как монарших особ.

Такое заявление сделала Кэти Николл, королевский эксперт, пишет Daily Mail.

Она считает, что решение стать "бродячими королевскими родственниками" Меган и Гарри приняли давно.

"Когда они были еще на этапе ухаживаний, Гарри рассказал другу о том, что они с Меган хотят путешествовать по миру, и это будет их целью", - утверждает эксперт.

Также по ее словам, несмотря на изначальные план, принц Гарри не очень доволен ситуацией в которой оказался.

"Гарри сейчас скучает по структуре своей жизни. У него нет друзей в Лос-Анджелесе, кроме Меган, и у него нет работы", - говорится в сообщении.

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