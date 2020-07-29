Принц Чарльз и принцесса Диана поженились 39 лет назад: 10 неожиданных фактов о свадьбе

Ровно 39 лет тому назад, 29 июля 1981 года, состоялась свадьба принца Чарльза и принцессы Дианы. Церемония транслировалась по телевидению, по всему миру ее посмотрели около 750 миллионов человек.

Даже после развода Дианы и Чарльза и ее трагической гибели в 1997 году этот день остается значительным историческим событием. OBOZREVATEL предлагает вспомнить 10 любопытных фактов о одном из самых памятных бракосочетаний в королевской семье Британии.

1. Любовный треугольник

Принц Чарльз сильно нервничал перед своей свадьбой, и, как говорят, плакал всю ночь накануне. Добровольно женясь на Диане Спенсер, в то же время, он не хотел отпускать свою другую любовь – Камиллу Паркер-Боулз, к которой испытывал чувства долгие годы.

Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз в 1979 году

2. Свадебный поцелуй

Тем не менее, в результате опроса, проведенного по заказу канала HISTORY перед серией выпусков "Фото, изменившие мир", свадебный поцелуй принца Чарльза и принцессы Дианы в Британии признали самым романтичным.

Свадебный поцелуй Чарльза и Дианы

3. Похудение перед свадьбой

Принцесса Диана не была исключением и, как и многие другие невесты, сидела на диетах перед своей свадьбой. В результате ее талия стала меньше на 10 см и свадебное платье пришлось экстренно ушивать.

4. Гости Чарльза и Дианы

На свадьбе принцессы Дианы и принца Чарльза было 3,5 тысячи гостей. А на улицы Лондона поприветствовать молодоженов вышли более 600 тысяч человек.

Свадьба Чарльза и Дианы

5. Свадебное платье

Свадебное платье Дианы было молочного цвета, сшито из тяжелой тафты и отделано 10 тысячами жемчужин. Наряд дополнял 25-футовый (7,62 м) шлейф – самый длинный в королевской истории.

Не забыла Диана и о старинной традиции. Так, ее отделка из кружева была 1867 года; королевская тиара – 18 века. На удачу в лиф платья была вшита маленькая золотая подкова с бриллиантами.

Свадебное платье принцессы Дианы

6. 27 тортов

На свадебный ужин главный пекарь в Королевской военно-морской кулинарной школе Дэвид Эйвери изготовил 27 свадебных тортов.

Главным был многоярусный торт с фруктами, который в небольших серебряных коробках раздали гостям в качестве сувенира. По данным газеты Tampa Bay Times, мужчина из Флориды на аукционе в 2014 году отдал 1 тысячу 375 долларов за 37-летний кусочек того самого торта: свадебное лакомство, хорошо пропитанное коньяком, может храниться годами, – по традиции, его подают в день крестин детей супругов.

Дэвид Эйвери и его торт для свадьбы Дианы и Чарльза

7. Туфли

Свадебные туфли, как и свадебные наряд и аксессуары, для Дианы разработали дизайнеры Дэвид и Элизабет Эмануэль. Туфли были сделаны вручную мастером обуви Made in England Клайвом Шилтоном.

Обувь была сшита из шелкового атласа, украшена 542 блестками и 132 жемчужинами. Внутри были вышиты инициалы D и C, переплетенные в форме сердца.

Свадебные туфли принцессы Дианы

8. Обручальное кольцо

Обручальное кольцо принцессы Дианы по тем времена стоило около 40 тысяч долларов. Его украшал 12-каратный сапфир с 14-ю бриллиантами в белом золоте. Сейчас эта драгоценность принадлежит герцогине Кейт Кембриджской, которой сын Дианы принц Уильям сделал предложение в 2010 году.

Обручальное кольцо принцессы Дианы

9. Промахи

Когда Диана готовилась нанести свой любимый парфюм Quelques Fleursher на запястье, флакон неожиданно пролился на платье. Времени оттирать пятно не было, поэтому во время церемонии Диане пришлось постоянно придерживать подол, якобы, чтобы не упасть, а на самом деле, – скрывая пятно.

Еще одна оплошность произошла во время клятвы в соборе Святого Павла в Лондоне. Вместо Чарльз Филипп Артур Георг принцесса Диана назвала будущего мужа Филипп Чарльз Артур Георг. Из клятвы она намеренно убрала традиционное обещание "повиноваться мужу" – так же поступили Кейт и Меган.

Местом для венчания Дианы и Чарльза был выбран собор Святого Павла

10. Венчание

Это была одна из немногих свадеб в королевской семье Британии, которая не проходила в церкви Вестминстерского аббатства. Местом для церемонии был выбран собор Святого Павла.

Ранее OBOZREVATEL назвал лучшие летние образы принцессы Дианы, актуальные до сих пор: фотоподборка.