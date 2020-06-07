В воскресенье, 7 июня, легендарному американскому музыканту Принсу могло бы исполниться 62 года. Он умер 21 апреля 2016 года от передозировки наркотиками.

Имя этого величайшего артиста в 2005 году было занесено в Зал славы рок-н-ролла. Заслуги Принса в музыке просто несравнимы – в его арсенале семь статуэток "Грэмми", которые он получал в период с 1985 по 2008 годы, четыре статуэтки MTV Video Music Awards, в том числе и за лучшую хореографию в клипе. В 1985 году артист получил "Оскар" за лучшую запись песни к фильму "Пурпурный дождь", а в 2007 году – "Золотой глобус" за песню к мультфильму "Делай ноги".

Принс Фото: vokrug.tv

В день рождения Принса OBOZREVATEL решил вспомнить его самые яркие фразы о жизни и музыке.

Музыка – благословение господне. Я занимаюсь музыкой всю жизнь, и у меня язык не поворачивается назвать это работой.

Чем говорить – лучше написать книгу.

Надо помнить, что великим ты можешь стать и после смерти.

Принс Фото: vokrug.tv

Самые счастливые люди – те, кому нет надобности быть знаменитыми.

Проблема современного мира заключается в том, что люди, особенно молодые, не готовы пустить Господа в свои сердца.

Принс Фото: news.online.ua

Время – это порождение разума. Не думаю, что оно существует для кого-то, кроме человека.

Я не только музыкант, я – сама музыка.

Я не люблю тех, кто говорит, что мир изменился 11 сентября. Мир изменился в 1914 году, и с тех пор находится в состоянии хаоса, войны и ненависти.

Трудно не верить в существование Бога, потому что в мире точно должно быть что-то величественнее человека.

Принс Фото: vokrug.tv

Большинство людей в глубине души хотят жить так, чтобы жизнь как можно реже давала им возможность выбора.

Дорога– вот что нужно двум влюбленным людям.

У всего есть темная сторона.

Ранее OBOZREVATEL вспомнил самые яркие цитаты украинского писателя и художника Тараса Шевченко.