Принсу сегодня могло бы исполнится 62 года: самые яркие цитаты легендарного музыканта
В воскресенье, 7 июня, легендарному американскому музыканту Принсу могло бы исполниться 62 года. Он умер 21 апреля 2016 года от передозировки наркотиками.
Имя этого величайшего артиста в 2005 году было занесено в Зал славы рок-н-ролла. Заслуги Принса в музыке просто несравнимы – в его арсенале семь статуэток "Грэмми", которые он получал в период с 1985 по 2008 годы, четыре статуэтки MTV Video Music Awards, в том числе и за лучшую хореографию в клипе. В 1985 году артист получил "Оскар" за лучшую запись песни к фильму "Пурпурный дождь", а в 2007 году – "Золотой глобус" за песню к мультфильму "Делай ноги".
В день рождения Принса OBOZREVATEL решил вспомнить его самые яркие фразы о жизни и музыке.
Музыка – благословение господне. Я занимаюсь музыкой всю жизнь, и у меня язык не поворачивается назвать это работой.
Чем говорить – лучше написать книгу.
Надо помнить, что великим ты можешь стать и после смерти.
Самые счастливые люди – те, кому нет надобности быть знаменитыми.
Проблема современного мира заключается в том, что люди, особенно молодые, не готовы пустить Господа в свои сердца.
Время – это порождение разума. Не думаю, что оно существует для кого-то, кроме человека.
Я не только музыкант, я – сама музыка.
Я не люблю тех, кто говорит, что мир изменился 11 сентября. Мир изменился в 1914 году, и с тех пор находится в состоянии хаоса, войны и ненависти.
Трудно не верить в существование Бога, потому что в мире точно должно быть что-то величественнее человека.
Большинство людей в глубине души хотят жить так, чтобы жизнь как можно реже давала им возможность выбора.
Дорога– вот что нужно двум влюбленным людям.
У всего есть темная сторона.
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