Принимали наркотики: названа причина смерти актера из фильма "Сумерки"

Мария Дидык Люди 19:39, 2.06.2020

Названа причина смерти 30-летнего актера из вампирской киносаги "Сумерки" Грегори Тайри Бойса и его 27-летней девушки Натали Адеподжу.

13 мая они были найдены мертвыми в своей квартире в Лас-Вегасе. Причиной смерти оказалась передозировка наркотическими веществами. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Грегори Тайри Бойс с возлюбленной
thesun.co.uk

Тела 30-летнего Грегори и 27-летней Натали обнаружил двоюродный брат актера в его доме. В полиции заявили, что Грегори и Натали скончались от случайной передозировки наркотиков. Пара приняла кокаин и опиодный анальгетик фентанил.

Грегори Тайри Бойс
hollywoodreporter.com

Как ранее писал OBOZREVATEL, американский актер Грегори Тайри Бойс, который сыграл одноклассника главной героини Беллы в фильме "Сумерки", и его девушка Натали найдены мертвыми в Лас-Вегасе.

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