Приметы и праздники на 15 июля: что нельзя делать в этот день

15 июля 2020 года по народному календарю отмечается праздник Берегини. В Украине также празднуют День украинского миротворца.

OBOZREVATEL рассказывает читателю, что нельзя делать 15 июля и какие народные приметы актуальны в этот день.

Праздник Берегини

Славянская богиня Берегиня считается создательницей всех духов и земных богатств – полезных ископаемых. Последние были дарованы ею людям. День Берегини почитается славянами 15 июля (в христианской традиции – Петрова Матка, либо Матушка Сырая Богородица).

Славянская богиня Берегиня LiveInternet

В этот день откладывались все работы, особенно прекращали покос. Утром или днем в поле, в лес, на речку несли расшитые полотенца и угощения. Все это считалось даром для богини Берегини рода, либо духов-берегинь.

Молодые девушки и женщины очень любили затем умываться и этими полотенцами утираться. Считалось, что так им прибавляется больше сил, здоровья и красоты.

День украинского миротворца

Праздник установлен постановлением Верховной Рады Украины от 21 мая 2013 года. Именно в этот день в 1992 году с миссии в Боснии началось участие украинских военных в операциях по поддержанию мира и безопасности, которые под эгидой ООН, ОБСЕ, НАТО и ЕС проводятся в "горячих точках" планеты.

День миротворца Украины: когда отмечают Bigmir.net

За эти годы свыше 44 тысяч украинских военнослужащих приняли участие в международных миротворческих операциях в различных регионах планеты – Косово, Боснии и Герцеговине, Анголе, Македонии, Гватемале, Таджикистане, Афганистане, Хорватии, Кувейте, Сьерра-Леоне, Приднестровье, Ираке, Ливане, Эфиопии, Эритреи, Грузии, Судане, Кот-д'Ивуаре, Демократической Республике Конго и т. п.

Несмотря на продолжение боевых действий на востоке нашего государства, Украина продолжает соблюдать международные обязательства по участию в миротворческих операциях ООН. Сейчас ВСУ принимают участие в 8 международных операциях по поддержанию мира и безопасности в 6 странах мира.

Приметы на 15 июля: какой будет погода

Сазан начинает плескаться – к теплой и ясной погоде.

Западный ветер подул – жди дождя.

Появление на деревьях первых желтых листочков, предвещает раннюю осень и зиму.

Утром по воде туман стелется – к хорошей погоде.

После дождя быстро подсыхает асфальт – к затяжной непогоде.

На кончиках листьев травы появилась роса – к осадкам.

В муравейниках открыты ходы – к засухе, а вот если днем муравьев не видно, то будет дождь.

Крылатые муравьи роем в воздухе кружат – к ливню.

День считается особенно удачным для завершения любых дел, а вот совершать крупные покупки 15 июля не стоит, потому что они не принесут вам радости.

Что нельзя делать 15 июля

Нельзя лениться. Чем больше и усерднее вы работаете, тем благосклоннее будет судьба.

Запрещены на Берегиню любые конфликты. Необходимо избегать ссор и разногласий, так как божество не поощряет перебранки между людьми.

Не стоит переезжать и менять место жительства, а также совершать длительные поездки. Эти действия могут навлечь неудачу в финансовых и карьерных делах или привести к проблемам со здоровьем.

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