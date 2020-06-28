Приметы и праздники 29 июня: что нельзя делать в этот день

В понедельник, 29 июня христиане западного обряда почитают память апостолов Петра и Павла. В православном народном календаре отмечается Тихон Тихий – праздник в честь Святого Тихона.

OBOZREVATEL рассказывает читателю о значении этих праздников, а также, что нельзя делать 29 июня и какие народные приметы актуальны в этот день.

День Петра и Павла у католиков

Этот праздник известен со времен раннего христианства и праздновался в Римской империи, как на Востоке, так и на Западе. Он назван в честь апостолов Петра и Павла, проповедовавших христианство по всему миру. Оба они приняли мученическую смерть за веру – с разницей в один год.

Апостолы Петр и Павел LIGA.net

В этот день в 258 году в Риме были перенесены их мощи. Однако содержание данного события утратилось в веках, и теперь данный праздник воспринимается как поминание мученичества обоих апостолов.

Готовясь к празднику, люди наводили порядки в своих домах и дворах, делали букеты и венки из разных полевых цветов, с которыми потом шли на церковную службу. Также в этот день пекли лепешки, которые в народе назывались мандариками, в честь путешествий по миру святых апостолов Петра и Павла, и устраивали настоящие праздники с песнями, плясками и соревнованиями.

В этот день традиционно принято было устраивать праздничные семейные обеды и проводить время общаясь с близкими на природе.

Тихон Тихий

Святитель Тихон, чья память чтится православной церковью в этот день, родился в городе Амафунте на острове Кипр. Родители воспитали сына в благочестии, обучили его чтению Священных книг.

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С именем Тихона на Руси связаны разные поверья, позволяющие назвать его день тихим. К примеру, считалось, что с этой даты начинают затихать певчие птицы — лишь соловей продолжает петь до Петрова дня. Тихо ходят и звери — прячутся в норы.

Говорили также: "На Тихона солнце идет тихо". Это наблюдение подтвердила современная наука: по подсчетам астрономов, к концу июня Земля сбавляет скорость движения по орбите — по сравнению с 1 января.

На Тихона в деревнях часто устраивали толоки — так назывались пиры для тружеников, которых приглашали ради того, чтобы унавозить поля. Работников угощали обедом и вином, а застолье продолжалось до самого вечера, переходя в игры, песни и пляски. Считается, что толоки прежде устраивали с целью помочь бедным семьям — чтобы они за свою работу получили достойную награду и хороший отдых.

Приметы на 29 июня

Если папоротник утром скручивает листья — следующий день будет жарким и солнечным.

Чем меньше капли дождя, тем дольше он будет идти.

Ясный Млечный путь — к хорошей погоде.

На окнах оседает роса — к дождю.

Если вороны садятся клювами в одну сторону — к сильному ветру.

Что нельзя делать 29 июня

Лениться . Особенно в почете умственный труд, поэтому посвятите этот день чтению, изучению языка или другой интеллектуальной работе.

Обижаться – старайтесь принять и отпустить ситуацию, иначе она сработает против вас.

Делать выпечку. Сегодня ни в коем случае нельзя работать с тестом: ни замешивать, ни выпекать или жарить на сковороде – это принесет финансовые трудности и бедность.

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