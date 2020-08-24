Приметы и праздники 25 августа: что нельзя делать во вторник

25 августа в Украине православная церковь отмечает День памяти мучеников Фотия и Аникиты. В народе праздник называют Фотя Поветенный.

OBOZREVATEL также предлагает узнать, какие народные приметы актуальны в этот день и что нельзя делать.

День памяти мученика Фотия или Фотя Поветенный

25 августа (12 августа по старому стилю) православная церковь почитает память мучеников Аникиты и Фотия (его племянника).

Фотя Поветенный: что это за праздник Pixabay

В народе этот день был связан с уборкой нежилых помещений в деревнях и селах, такие места именовали поветями (поветка, поветье), отсюда и название праздника – Фотя Поветенний. Также поветью называли нежилую пристройку к дому, для хранения скотского корма, земледельческих орудий, дровней, телег и других хозяйственных принадлежностей.

Во многих областях 25 августа сеяли озимые. Крестьяне с утра примечали: если выпал иней, значит, можно ждать хорошего урожая озимых на следующий год. Если в этот день было дождливо – не стоило надеяться на длинное бабье лето.

Фотя Поветенный: что это за праздник Pixabay

Какие приметы актуальны для на 25 августа Pixabay

Приметы на 25 августа

Иней утром – будет хороший урожай озимых на следующий год.

Дождливо – бабье лето будет коротким.

Теплая и ясная погода – к урожаю белых грибов в лесах.

Молодой месяц на небе – к порывистому ветру.

Кошка долго моется – к теплу.

Лягушки громко квакают – к дождю.

Что нельзя делать 25 августа

Давать ребенку еду через костер запрещено, иначе вырастет вором.

Также в этот день нельзя ссориться – исчерпать конфликт потом буде очень сложно.

Нельзя устраивать громкие вечеринки.

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