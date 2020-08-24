Приметы и праздники 25 августа: что нельзя делать во вторник

Что отмечают 25 августа: праздники и приметы. Pixabay
25 августа в Украине православная церковь отмечает День памяти мучеников Фотия и Аникиты. В народе праздник называют Фотя Поветенный.
OBOZREVATEL также предлагает узнать, какие народные приметы актуальны в этот день и что нельзя делать.
25 августа (12 августа по старому стилю) православная церковь почитает память мучеников Аникиты и Фотия (его племянника).
Фотя Поветенный: что это за праздник Pixabay
В народе этот день был связан с уборкой нежилых помещений в деревнях и селах, такие места именовали поветями (поветка, поветье), отсюда и название праздника – Фотя Поветенний. Также поветью называли нежилую пристройку к дому, для хранения скотского корма, земледельческих орудий, дровней, телег и других хозяйственных принадлежностей.
Во многих областях 25 августа сеяли озимые. Крестьяне с утра примечали: если выпал иней, значит, можно ждать хорошего урожая озимых на следующий год. Если в этот день было дождливо – не стоило надеяться на длинное бабье лето.
Фотя Поветенный: что это за праздник Pixabay
Какие приметы актуальны для на 25 августа Pixabay
Иней утром – будет хороший урожай озимых на следующий год.
Дождливо – бабье лето будет коротким.
Теплая и ясная погода – к урожаю белых грибов в лесах.
Молодой месяц на небе – к порывистому ветру.
Кошка долго моется – к теплу.
Лягушки громко квакают – к дождю.
Давать ребенку еду через костер запрещено, иначе вырастет вором.
Также в этот день нельзя ссориться – исчерпать конфликт потом буде очень сложно.
Нельзя устраивать громкие вечеринки.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие праздники отмечаются в августе 2020 года: церковный календарь.
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