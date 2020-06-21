В понедельник, 22 июня 2020 года в Украине отмечают День скорби и чествования памяти жертв войны. Православные христиане отмечают Кириллов день (День почитания святителя Кирилла Александрийского и преподобного Кирилла Белоезерского).

Народные приметы также расскажут, какой будет погода в ближайшее время. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине

День памяти жертв войны в Украине Рixabay

Ежегодно 22 июня в Украине почитают память жертв войны в Украине. День памяти учрежден указом Президента Украины № 1245/2000 от 17 ноября 2000 года, Верховная Рада ввела всеукраинскую минуту молчания в этот день.

22 июня проходит спуск государственного флага Украины с черными лентами на домах и сооружениях органов и учреждений государственной власти.

Кроме того, Госкомитет телевидения и радиовещания будет обеспечивать ограничение трансляции развлекательных программ радио и телевидения, а также в 10:00 прерывать трансляцию передач в память погибших в войне.

Кириллов день

Святой Кирилл "Комсомольская правда"

В православной церкви 22 июня почитают память святителя Кирилла, известного также как архиепископ Александрийский. Кирилл был богословом и писателем, активно занимался толкованием Священного писания: пояснял непонятные моменты прихожанам, и многих обратил в веру.

Долго и упорно боролся с еретиками и проявлениями язычества в обществе. В день памяти святителя Кирилла Александрийского и преподобного Кирилла Белоезерского считалось, что солнце отдает земле всю свою силу. Из-за этого предания Кирилла также называют Солнцеворотом.

Именно поэтому, 22 июня проводили большое количество обрядов, призванных задобрить солнце и получить богатый урожай.

Приметы и праздники 22 июня: что нельзя делать в этот день Рixabay

Народные приметы на 22 июня:

Если земляника поспела, то овес уже поздно сеять.

Много ягод – зима будет холодной.

Если погода хорошая, а муравьев почти не видно, то будет ненастье.

Стрижи и ласточки низко летают – к дождю.

Вороны часто кричат – жди осадков.

В пасмурный день пчелы в ульи не прячутся – дождя не будет.

Муравьи вокруг муравейника собрались – к погожему дню.

Сон с 21 на 22 июня пустой. А вот сновидение, увиденное днем 22 июня, сбудется через 5 лет.

Что нельзя делать 22 июня:

22 июня нельзя ходить в лес, такие прогулки в этот период могут закончиться бедой.

Не стоит ссориться и скандалить с окружающими, иначе в скором времени решить возникший конфликт не получится.

В Кириллов день нельзя предаваться унынию и находиться в плохом расположении духа.

Не стоит выбирать одежду черных и других мрачных цветов.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие церковные праздники отмечают в июне.