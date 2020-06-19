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Приметы и праздники 20 июня: что нельзя делать в этот день

Ева Романова
Ева Романова
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Какие праздники отмечают 20 июня

Какие праздники отмечают 20 июня

20 июня 2020 года (7 июня по старому стилю) православные верующие чтут память мученика Феодота Анкирского, жившего в III веке. Также в мире отмечается Всемирный день беженцев.

Приметы расскажут, какой будет погода. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

День Федота Стража

По преданию Федот отличался добротой и отзывчивостью. Во время гонений при императоре Диоклетиане он снабжал христиан всем необходимым и предоставлял им убежище в своем доме, где тайно совершались богослужения.

20 июня отмечают Федотов день

20 июня отмечают Федотов день belnovosti.by

Также святой посещал христианских узников в темницах, выкупал их, погребал тела мучеников, которых бросали на съедение зверям.

В день памяти святого считалось, что можно смело купаться в реках и озерах, не боясь русалок. Также обращали внимание на погоду и по ней предсказывали урожай

Всемирный день беженцев

Каждый год 20 июня беженцы и вынужденные переселенцы отмечают свой день – Всемирный день беженцев (World Refugee Day), утвержденный Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция A/RES/55/76) в 2000 году.

На протяжении многих лет различные страны и регионы отмечали собственные памятные дни и даже недели, посвященные беженцам. Одним из самых известных считается День африканских беженцев, который отмечается в нескольких странах 20 июня.

Всемирный день беженцев отмечают 20 июня

Всемирный день беженцев отмечают 20 июня Рixabay

В 2000 году Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла специальную резолюцию – выражение солидарности с Африкой, в которой находится большое число беженцев, и которая традиционно проявляет к ним свое великодушие. Согласно данной резолюции Генеральная Ассамблея в 2001 году отмечала пятидесятую годовщину Конвенции о статусе беженцев 1951 года.

Тогда же Организация африканского единства (ОАЕ) согласилась с тем, чтобы Всемирный день беженцев отмечался одновременно с Днем африканских беженцев – 20 июня.

Приметы на 20 июня

  • С 20 июня можно спокойно купаться в любых водоемах – утопление никому не грозит.

  • Если услышишь, как гром загремит, то жди очень продолжительного ненастья.

  • Если воробьи купаются в пыли, то стоит ждать похолодания.

  • Приметы на 20 июня говорят, что Федот на небеса проведет.

  • Кто сегодня у своего ангела помощи попросит, тому ангел-хранитель ее обязательно окажет.

Что нельзя делать в этот день

  • Категорически на Федота не рекомендуется признаваться в любви или свататься.

  • Не стоит делиться с посторонними людьми своими планами на будущее.

  • Нельзя жаловаться на судьбу, наши предки верили, что так можно разгневать ангела-хранителя и накликать неприятности.

  • В этот день нельзя покупать и носить на себе серебряные украшения, только золото, которое ассоциируется с золотом хлебов на полях.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие церковные праздники отмечают в июне.

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