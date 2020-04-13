Приметы и праздники 14 апреля: что нельзя делать в этот день

Мария Дидык Праздники 23:22, 13.04.2020 Обновлено: 23:23, 13.04.2020

14 апреля в Украине и во всем мире отмечают Страстной вторник.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

pexels.com

Страстной вторник

В Страстной вторник Церковь вспоминает притчи рассказанные Господом в иерусалимском храме: о дани кесарю, о воскресении мертвых, о Страшном суде, о десяти девах и о талантах. Все попытки фарисеев, присутствующих в храме, обличить Иисуса в клевете, были тщетными.

В народе в Страстной вторник принято перебирать одежду в шкафу, прятать зимнюю, стирать, гладить, чинить, выбрасывать ненужное.

Приметы 14 апреля

  • сырая погода – к урожаю грибов;

  • гром гремит – к ясному теплому лету;

  • молния сверкает, а грома не видно – к засушливому лету;

  • разлив воды – к разнотравью и хорошему сенокосу;

  • синие облака – к теплой, но влажной погоде;

  • пчелы вылетели из ульев и дружным роем кружат над ними – к ранней весне.

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Что нельзя делать 14 апреля

  • делать уборку;

  • ругаться в доме;

  • мужчинам работать или что-то планировать – хорошей реализации планов не жди.

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Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.

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