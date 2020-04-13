Приметы и праздники 14 апреля: что нельзя делать в этот день

14 апреля в Украине и во всем мире отмечают Страстной вторник.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.
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Страстной вторник
В Страстной вторник Церковь вспоминает притчи рассказанные Господом в иерусалимском храме: о дани кесарю, о воскресении мертвых, о Страшном суде, о десяти девах и о талантах. Все попытки фарисеев, присутствующих в храме, обличить Иисуса в клевете, были тщетными.
В народе в Страстной вторник принято перебирать одежду в шкафу, прятать зимнюю, стирать, гладить, чинить, выбрасывать ненужное.
Приметы 14 апреля
сырая погода – к урожаю грибов;
гром гремит – к ясному теплому лету;
молния сверкает, а грома не видно – к засушливому лету;
разлив воды – к разнотравью и хорошему сенокосу;
синие облака – к теплой, но влажной погоде;
пчелы вылетели из ульев и дружным роем кружат над ними – к ранней весне.
pexels.com
Что нельзя делать 14 апреля
делать уборку;
ругаться в доме;
мужчинам работать или что-то планировать – хорошей реализации планов не жди.
pexels.com
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