Приметы и праздники 14 апреля: что нельзя делать в этот день

14 апреля в Украине и во всем мире отмечают Страстной вторник.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

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Страстной вторник

В Страстной вторник Церковь вспоминает притчи рассказанные Господом в иерусалимском храме: о дани кесарю, о воскресении мертвых, о Страшном суде, о десяти девах и о талантах. Все попытки фарисеев, присутствующих в храме, обличить Иисуса в клевете, были тщетными.

В народе в Страстной вторник принято перебирать одежду в шкафу, прятать зимнюю, стирать, гладить, чинить, выбрасывать ненужное.

Приметы 14 апреля

сырая погода – к урожаю грибов;

гром гремит – к ясному теплому лету;

молния сверкает, а грома не видно – к засушливому лету;

разлив воды – к разнотравью и хорошему сенокосу;

синие облака – к теплой, но влажной погоде;

пчелы вылетели из ульев и дружным роем кружат над ними – к ранней весне.

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Что нельзя делать 14 апреля

делать уборку;

ругаться в доме;

мужчинам работать или что-то планировать – хорошей реализации планов не жди.

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