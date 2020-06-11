Приметы и праздники 12 июня: что категорически нельзя делать в этот день

12 июня 2020 года в Украине отмечают День работника фондового рынка, во всем мире празднуют День борьбы с детским трудом. Православные христиане отмечают Исакиев день или Змеиный праздник.

Приметы также расскажут, какой будет погода в ближайшее время. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

Всемирный день борьбы с детским трудом

Pixabay

Всемирный день борьбы с детским трудом (World Day Against Child Labour) установлен Международной организацией труда (МОТ) и ежегодно отмечается 12 июня. Идея ввести в календарь новую дату возникла после конференции по борьбе с наихудшими формами детского труда и международной конференции по вопросам детского труда, прошедших в Амстердаме и Осло в 1997 году.

Международная организация труда впервые провела Всемирный день борьбы с детским трудом в 2002 году. Его цель – привлечь внимание к этой проблеме и необходимости мер по ее ликвидации. Каждый год 12 июня правительства, организации работодателей и работников, представители гражданского общества, а также миллионы людей по всему миру объединяют свои усилия по борьбе с детским трудом.

Исакиев день или Змеиный праздник

12 июня (30 мая по старому стилю) православные верующие чтут память преподобного Исаакия исповедника, игумена Далматского, жившего в IV веке.

По преданию, все змеи 12 июня выползают на землю из пещер и нор, куда прятались прошлой осенью с наступлением холодов. В этот день старались в лес не ходить: змеи идут поездом на свои "свадьбы2 и каждого встречного готовы жалить без милосердия.

Также наши предки верили, что люди, родившиеся 12 июня, способны излечивать от змеиных укусов.

День работника фондового рынка в Украине

День работника фондового рынкаежегодно отмечается на Украине 12 июня. Эта дата появилась в официальном календаре профессиональных праздников страны в 2008 году.

11 марта Виктор Ющенко, занимавший тогда пост президента Украины, подписал указ №202/2008 об учреждении нового праздника. В документе значится, что дата вводится, "учитывая значительный вклад работников фондового рынка в ускорение экономических реформ и создание реальной рыночной экономики, роль фондового рынка в процессе привлечения инвестиций в экономику Украины, улучшении инвестиционного климата".

Приметы на 12 июня

Если шиповник 12 июня уже обильно цветет, то следующая зима будет суровой.

Утром нет росы – ночью дождик польет.

Если папоротник с утра закручивает листья – к теплому солнечному дню.

Поздно вечером кузнечик затрещал – тоже к погожим дням.

А вот если сова закричала – к холоду.

Если пауки усиленно работают в этот день – это говорит о скорой перемене погоды.

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