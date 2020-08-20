Российский актер Павел Прилучный рассказал о своей недавней поездке в Крым. Так, по словам артиста, он ощущал себя там не очень комфортно из-за "хамовитых людей", которые постоянно исподтишка его фотографировали.

Об этом артист сообщил в интервью журналистке Лаурае Джугелии, которое было опубликовано на YouTube-канале "PEOPLETALK TV" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Если бы люди были поспокойнее, то было бы все прекрасно. У меня было полное ощущение, что я сижу в туалете и какаю. Затем открываются двери и человек просто заходит с телефоном и фотографирует. И при этом не то, чтобы он меня фотографировал, а мои какашки. Вот такое у меня было ощущение. Я понимаю, что это минусы профессии, но хотя бы немножко имели бы уважения. Я не люблю фотографироваться, для этого есть фотомодели. Но если человек нормально подойдет и спросит – не откажу. А когда идет такая хамовитость, делается все исподтишка – это не нормально", – заявил Прилучный.

Прилучный высказался о поездке в Крым: актер пожаловался на "хамовитых" людей скриншот

Напомним: Павел Прилучный отдыхал в Крыму вместе со звездой "Папиных дочек" Мирославой Карпович, с которой ему приписывают роман. Также в отпуск актер повез с собой и детей от бывшей жены Агаты Муцениеце.

Павел Прилучный с детьми в Крыму (Instagram Павла Прилучного)

Павел Прилучный с детьми и Мирославой Карпович в Крыму

Как сообщал OBOZREVATEL: