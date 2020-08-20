Прилучный высказался о поездке в Крым: актер пожаловался на "хамоватых" людей.
Российский актер Павел Прилучный рассказал о своей недавней поездке в Крым. Так, по словам артиста, он ощущал себя там не очень комфортно из-за "хамовитых людей", которые постоянно исподтишка его фотографировали.
Об этом артист сообщил в интервью журналистке Лаурае Джугелии, которое было опубликовано на YouTube-канале "PEOPLETALK TV" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Если бы люди были поспокойнее, то было бы все прекрасно. У меня было полное ощущение, что я сижу в туалете и какаю. Затем открываются двери и человек просто заходит с телефоном и фотографирует. И при этом не то, чтобы он меня фотографировал, а мои какашки. Вот такое у меня было ощущение. Я понимаю, что это минусы профессии, но хотя бы немножко имели бы уважения. Я не люблю фотографироваться, для этого есть фотомодели. Но если человек нормально подойдет и спросит – не откажу. А когда идет такая хамовитость, делается все исподтишка – это не нормально", – заявил Прилучный.
Прилучный высказался о поездке в Крым: актер пожаловался на "хамовитых" людей скриншот
Напомним: Павел Прилучный отдыхал в Крыму вместе со звездой "Папиных дочек" Мирославой Карпович, с которой ему приписывают роман. Также в отпуск актер повез с собой и детей от бывшей жены Агаты Муцениеце.
Павел Прилучный с детьми в Крыму (Instagram Павла Прилучного)
Павел Прилучный с детьми и Мирославой Карпович в Крыму
Как сообщал OBOZREVATEL:
Слухи о романе Павла Прилучного и Мирославы Карпович появились вскоре после его официального развода с Агатой Муцениеце, который случился в середине июня. Павел и Мирослава были вместе замечены возле одного из торговых центров Москвы, откуда вышли с покупками.
Затем артистов сфотографировали в Крыму – они вместе с детьми Павла отправлялись кататься на яхте. Вскоре друг Прилучного "слил" видео их отдыха с Карпович.
Сами Прилучный и Карпович информацию о своем романе не подтверждают. Так, недавно Павел на личной странице в Instagram обращался к людям с просьбой перестать приписывать ему "несуществующие истории".
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