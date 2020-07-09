Прилучный отдыхает вместе Карпович в Крыму: в сети опубликовали доказательства. Фото

В сети опубликовали доказательства совместного отдыха Павла Прилучного и Мирославы Карпович в Крыму.

Так, издание Super, поделилось снимками знаменитостей с ялтинского аквапарка. На кадрах можно увидеть актеров вместе с детьми Павла от Агаты Муцениеце – 4-летней Мией и 7-летним Тимофеем. К слову, Карпович держала маленькую Мию на руках (фото смотрите ниже).

Павел Прилучный с Карпович и детьми

Павел Прилучный с Карпович и детьми

Павел Прилучный с Карпович и детьми

По словам инсайдеров, пара весело проводила время вместе с детьми Павла в аквапарке. Кроме того, на публике Карпович и Прилучный не скрывались, несмотря на то что многие посетители узнавали их.

"Ни Мирослава, ни Павел пока не комментируют свои романтические отношения, однако на публике пара не скрывалась, несмотря на то что многие посетители узнавали их. Кроме того, актеры купались и катались с горок в основной зоне аквапарка, несмотря на наличие VIP-мест. Судя по всему, Карпович без труда нашла общий язык с дочерью и сыном Прилучного –она играла с детьми и носила на руках маленькую Мию", – говорится в тексте издания.

Мирослава Карпович з донькою Прилучного

Павел Прилучный с Карпович и детьми

Павел Прилучный с Карпович и детьми

Также отмечается, что актеры отдыхают в Ялте вместе с друзьями. Они, как заявляют инсайдеры, поселились в доме у моря в поселке недалеко от города.

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