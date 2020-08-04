Прилучный изменял жене с двумя актрисами одновременно – СМИ

Российские СМИ распространили информацию, что 32-летний актер Павел Прилучный изменял своей 31-летней жене Муцениеце с двумя актрисами одновременно.

Как сообщило издание "Комсомольская правда", звезда сериала "Мажор" закрутил роман с Мирославой Карпович и Юлией Франц, которая известна ролью ведьмы Оксаны в картине "Гоголь".

Юлия Франц goodhouse.ru

По словам знакомых актера, Карпович понравилась Павлу более полутора лет назад, а позже он полюбил 31-летнюю Франц, из которой познакомился на съемочной площадке фильма "Тень звезды". Так, в течение некоторого времени он, по данным издания, изменял жене с двумя любовницами.

Мирослава Карпович instamagazine.ru

Когда Юлия узнала о связи Прилучного с Карпович, она решила прекратить отношения с актером. Отметим, что Агата знала, что ее муж имеет любовницу. В качестве извинений она получила внедорожник Range Rover. Однако, по словам инсайдеров, на машине уже ездит Карпович.

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