Прилучный изменял жене с двумя актрисами одновременно – СМИ
Прилучный закрутил роман с двумя актрисами одновременно. Versiya.info
Российские СМИ распространили информацию, что 32-летний актер Павел Прилучный изменял своей 31-летней жене Муцениеце с двумя актрисами одновременно.
Как сообщило издание "Комсомольская правда", звезда сериала "Мажор" закрутил роман с Мирославой Карпович и Юлией Франц, которая известна ролью ведьмы Оксаны в картине "Гоголь".
Юлия Франц goodhouse.ru
По словам знакомых актера, Карпович понравилась Павлу более полутора лет назад, а позже он полюбил 31-летнюю Франц, из которой познакомился на съемочной площадке фильма "Тень звезды". Так, в течение некоторого времени он, по данным издания, изменял жене с двумя любовницами.
Мирослава Карпович instamagazine.ru
Когда Юлия узнала о связи Прилучного с Карпович, она решила прекратить отношения с актером. Отметим, что Агата знала, что ее муж имеет любовницу. В качестве извинений она получила внедорожник Range Rover. Однако, по словам инсайдеров, на машине уже ездит Карпович.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Слухи о романе Павла Прилучного и Мирославы Карпович появились после его официального развода с Муцениеце, которое произошло в середине июня. Павел и Мирослава были вместе замечены возле одного из торговых центров Москвы, откуда вышли с покупками.
Затем артистов сфотографировали в Крыму – они вместе с детьми Павла отправлялись кататься на яхте. Впоследствии друг Прилучного "слив" видео их отдыха с Карпович.
Сами Прилучный и Карпович информацию о своем романе не подтверждают. Так, недавно Павел на личной странице в Instagram обращался к людям с просьбой перестать приписывать ему "несуществующие истории".
Соседи артиста недавно рассказали российским СМИ, что Карпович уже переехала в загородный особняк Прилучного, в котором он раньше жил с Муцениеце.