Российская актриса Мария Кожевникова поддержала актрису Агату Муцениеце в скандале с ее мужем Павлом Прилучным, который на днях избил ее и выгнал из дома.

Так, на своей странице в Instagram Кожевникова ответила хейтерам, которые критикуют поведение Агаты.

Мария Кожевникова kino-teatr.ru

"Агата переживает непростое время. Я просто прочитала столько неадекватного в ее сторону, что даже мне стало обидно! Агата очень жизнерадостная, отзывчивая, добрая и милая, заботливая мама и жена, мы вместе встречались в том году на отдыхе, классно провели время с нашими семьями! Всякое бывает, и очень надеюсь, что мудрости хватит и Агате, и Паше. Ведь самое главное, чтобы у детей были классные родители, а это и мама, и папа!", – пишет Кожевникова.

Кроме того, актриса намекнула, что виноват в скандале именно Прилучный:

"Я знаю причину. К Паше очень хорошо отношусь и ни единого плохого слова про него не сказала, и вообще, если заметили, не стала писать о том, что произошло, только из уважения к Паше, которое у меня есть. Он классный парень, но даже у таких крутых, харизматичных и талантливых бывают обстоятельства, при которых случаются ситуации, из которых непросто выходить. Я бы поступила так же, как она! Вы не знаете, что было до, поэтому не можете даже писать, что она сделала не так. Дай Бог, никогда не оказаться в такой ситуации".

Павел Прилучный и Агата Муцениеце vokrug.tv

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Агата Муцениеце призналась, что они с актером Павлом Прилучным решили развестись, потому что перестали друг друга понимать и не могли найти общий язык.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.