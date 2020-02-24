Российский актер, звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный и его жена Агата Муцениеце решили развестись.

Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram. Он написал, что они с Агатой "навсегда останутся друг для друга родными людьми, однако их отношения теперь можно назвать дружескими". К слову, Прилучный также попросил СМИ и поклонников проявить солидарность и поддержать их в непростой период.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся Фото: instagram/agataagata

"Наша красивая история любви должна остаться красивой! Для этого, нужно ее вовремя остановить, что мы и решили сделать. От вас и СМИ просим проявить солидарность, ибо это сложный период в жизни. Мы планируем официально расторгнуть наши отношения, но мы всегда будем родными друг другу людьми, и будем любить наших детей так же сильно, а может еще и больше. Наши отношения остаются дружескими, все происходит обоюдно, с уважением и по взрослому! Спасибо вам, что так любили нашу пару, мы вас всех тоже любим", – написал Павел.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце Фото: instagram/agataagata

Вскоре высказалась о случившемся и сама Агата. Она подтвердила, что они расстаются по обоюдному согласию.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный Фото: instagram/bugevuge

"Я просто женщина, которая пришла к тому, что надо законно расторгать брак. Люблю его – да! Возрадуются миллионы барышень – да! Провал – нет! Ибо я благодарна за все! Мы навечно связаны. Мы написали красивую историю любви! Да и вообще – все обоюдно, полюбовно... С уважением и понимаем и отдаем дань, всему что было", – написала Муцениеце.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце Фото: instagram/agataagata

Напомним, что ранее в ряде СМИ появилась слухи о том, что Павел Прилучный избил свою жену Агату Муцениеце накануне Нового года и не выпускал ее из дома. К слову, пара прожила в браке 8 лет и имеют двоих детей: 7-летнего сына Тимофея и 3-х летнюю дочь Мию.

Агата Муцениеце с детьми Фото: instagram/agataagata

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Павел Прилучный угодил в скандал. Пьяный артист среди ночи влез в чужой автомобиль и уснул.

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