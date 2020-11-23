Прилучному с тяжелыми травмами придется делать операцию

София Ковнир
София Ковнир
Люди
660
Прилучному с тяжелыми травмами придется делать операцию

Российскому актеру Павлу Прилучному, которого госпитализировали с многочисленными переломами, предстоит делать операцию.

Как сообщает Telegram-канал "Звездач", после осмотра врачи приняли решение назначить артисту операцию на скуловой области.

Как стало известно, она должна пройти уже во вторник, 24 ноября.

Стоит отметить, что Прилучному диагностировали смещение скуловой кости и вывих нижней челюсти.

Павлу Прилучному предстоит делать операцию

Кроме того, актер доказывает, что он просто упал и ударился головой в городе Калининград.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Павел Прилучный впервые заговорил о скандале с избиением своей супруги, актрисы Агаты Муцениеце.

Россиязвездылюдишоу-бизнесшоу