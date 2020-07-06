Прилучного и Карпович поймали на совместном отдыхе с детьми: актер ответил на слухи

В сети появились фото российского актера Павла Прилучного и звезды "Папиных дочек" Мирославы Карпович на совместном отдыхе.

Так, знаменитости, которым приписывают роман, отправились вместе отдыхать в Крым, причем Прилучный взял с собой также детей от Агаты Муцениеце. Об этом сообщило издание Starhit.

По словам инсайдеров, пару увидели на отдыхе, когда они вместе отправлялись кататься на яхте. На личной странице в Instagram Павел показывал морскую прогулку, но публиковал лишь кадры с сыном Тимофеем и дочерью Мией, а вот новую возлюбленную скрывал. Однако один из пользователей узнал актеров и сделал их совместное фото.

Павел Прилучный на отдыхе с детьми коллаж

Павел Прилучный С Карпович и детьми (фото – Starhit)

Позже Павел Прилучный прокомментировал в личном блоге слухи о романе с Мирославой Карпович. Он написал пост, в котором обратился с просьбой к людям, которые распространяют домыслы, держать их при себе, так как никому бы не пришлось по душе "приписывание несуществующих историй, оскорбление близких и прочее злословие".

Павел Прилучный (Instagram Павла Прилучного)

"Я такой же человек как и вы, и я абсолютно уверен в том, что вам так же как и мне, вряд ли бы импонировало распускание слухов, приписывание несуществующих историй, оскорбления моих близких и прочее злословие в мой адрес. И мне бы очень хотелось вам пожелать меньше тратить времени на меня и как можно больше на себя, свое окружение и свою личную жизнь. Никогда не судите предполагая, ведь вы не знали и знаете обо мне ничего", – написал Прилучный.

Как сообщал OBOZREVATEL, слухи о романе Павла Прилучного и Мирославы Карпович появились вскоре после его официального развода с Агатой Муцениеце, который случился в середине июня. Павел и Мирослава были вместе замечены возле одного из торговых центров Москвы, откуда вышли с покупками. Сообщалось, что роман между ними начался еще до развода с Муцениеце.