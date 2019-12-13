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13 декабря • обновлено в 11:32
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Прикрыл интимное место бананом: голливудский актер ошарашил обнаженным фото

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Голливудский актер Вин Дизель доказал, что в свои 52 года обладает шикарной формой, полностью оголившись на фото.

Пикатным снимком актер поделился на своей странице в Instagram.

Вин Дизель

Вин Дизель

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Так, на фото Дизель сфотографирован абсолютно голым. Интимное место голливудский красавчик прикрыл белой простыней, на которую был приклеен скотчем банан.

Горячее фото Вин Дизель сопроводил хештегом #ArtBasel.

Вин Дизель

Вин Дизель

Инстаграм

Таким образом актер высмеял ярмарку Art Basel в Маяйми, на которой за 120 тысяч долларов продали работу итальянского художника Маурицио Каттелана – банан, приклееный к стене серебристым скотчем.

Прикрыл интимное место бананом: голливудский актер ошарашил обнаженным фото

Инстаграм

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил голливудского актера Леонардо Ди Каприо в сожжении лесов Амазонии. Глава государства заявил, что знаменитость спонсирует неправительственные организации, которые устраивают лесные пожары.

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Автор
Анна Михно
Персона
Вин Дизель
Место
США
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