"Приковывали цепью, как собаку": участница "Від пацанки до панянки" поделилась жестокой историей

Участница популярного реалити "Від пацанки до панянки", 19-летняя Юлия Чигринец поделилась жуткой историей о личной жизни.

Девушка рассказала, что родной брат приковывал ее цепями на всю ночь в сарае, а родная мать просила, чтобы Юлию избивали сверстники. Об этом изданию OBOZREVATEL рассказала пресс-служба Нового канала.

Юлия Чигринец Пресс-служба Нового канала

Четвертый сезон проекта "Від пацанки до панянки" стартовал в понедельник, 17 февраля. Его героинями стали девушки с очень непростыми судьбами. Юлия Чигринец из Полтавы рассказала, что мать отдала ее на воспитание в детдом, а когда девушку удочерила другая семья – отсудила назад. При этом, сама Чигринец не понимает, зачем мать вернула ее в семью.

Юлия Чигрин Пресс-служба Нового канала

"Просила, чтобы меня избили, или могла на всю ночь закрыть в сарае. А как-то после того, как брат на весь день приковал меня цепями, только сказала: "Так ей и надо. Заслужила". Я не понимаю, для чего была нужна, если она меня никогда не любила. Повторяла только, что я не ее дочь, и никогда даже по имени не обратилась", – разоткровенничалась участница реалити.

Юлия Чигрин Пресс-служба Нового канала

По словам Юлии, жизнь с матерью-тираном сделала девушку чрезвычайно агрессивной. Она заводится с полуслова и постоянно ввязывается в драки.

"Я даже не знаю, что для меня счастье. Напиться и подраться – это, пожалуй, счастье. В том, что стала такой, виновата моя семья. Я понимаю, что не должна никого бить, но не могу себя сдержать. Поэтому мне нужно измениться, чтобы не скатиться еще ниже", – добавила Чигрин.

Юлия Чигрин Пресс-служба Нового канала

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, участница реалити "Від пацанки до панянки" Карина Завиша вместо Школы леди отправилась в реабилитационный центр, где будет лечиться от алкоголизма.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.