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17 апреля • обновлено в 17:38
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Прикована к кровати в памперсе: появились тревожные данные о состоянии больной Бабкиной

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Российская певица Надежда Бабкина, которая проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, по-прежнему находится в стабильно тяжелом состоянии. Однако врачи отмечают, что некоторый прогресс в лечении все же есть.

Так, 70-летняя артистка находится в сознании и самостоятельно дышит, но общается она с медиками жестами. Об этом сообщает издание Starhit.

Надежда Бабкина

Надежда Бабкина

Фото: popcornnews.ru

"Надежде Георгиевне незначительно лучше – дышит уже сама, без ИВЛ, но по-прежнему через трахеостомическую трубку. Она в сознании, жалоб не предъявляет, общается жестами и сегодня явно в не очень хорошем настроении. Температура пониженная – 36, сердечный ритм в норме. Площадь пораженных легких уменьшается, что тоже радует", – говорят в клинике.

Врачи также добавили, что Бабкина по-прежнему питается через зонд и ходит в памперсе, потому что физически прикована к кровати.

Надежда Бабкина

Надежда Бабкина

Фото: tass.ru

"Бабкину планово лечат антибиотиками и капельницами, питается она по-прежнему через зонд, ходит в памперс, потому что физически прикована к кровати. Но и это уже улучшение – раньше стояли катетер и диурез. Ряд показателей в крови сильно превышен, но терапия дает свои положительные результаты", – отметили медики.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, сколько стоит лечения Надежды Бабкиной в частной клинике.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Надежда Бабкина
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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