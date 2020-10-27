Приходько впервые показала свой роскошный особняк. Фото

Юля Ухина Люди 13:29, 27.10.2020

Украинская певица и общественный деятель Анастасия Приходько пустила в свой загородный дом съемочную группу программы "Світське життя" и показала, как вместе с детьми готовится к празднику Хэллоуин.

Так, 33-летняя артистка украсила особняк праздничным декором с тыквами, свечами и цветами. Встречала гостей она вместе со своими детьми, которых нарядила в костюмы скелетов. Соответствующие фото были опубликованы на официальной Instagram-странице "Світського життя" (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Анастасия Приходько впервые показала свой роскошный особняк
Instagram "Світське життя"
Анастасия Приходько с детьми в программе "Світське життя"
Instagram "Світське життя"

Отметим, что судя по снимкам, за беседой с ведущей шоу Катей Осадчей, певица поделилась рецептом печенья и продемонстрировала свои кулинарные способности.

Анастасия Приходько показала, как вместе с детьми готовится к Хэллоуину
Instagram "Світське життя"
Анастасия Приходько показала, как вместе с детьми готовится к Хэллоуину
Instagram "Світське життя"

Анастасия Приходько также показала комнаты своих детей: дочери Наны и сына Гордея.

Анастасия Приходько показала Кате Осадчей комнату своей дочери
Instagram "Світське життя"
Анастасия Приходько показала Кате Осадчей комнату своего сына
Instagram "Світське життя"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Приходькоделилась с поклонниками пикантным фото, на котором засветила пышную грудь.

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