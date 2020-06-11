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11 июня • обновлено в 14:32
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Приходько прокомментировала "побег" Вакарчука из Рады

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Украинская певица и общественный деятель Анастасия Приходько высказалась о решении лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука сложить депутатский мандат.

Так, на личной странице в Facebook артистка заявила, что "из-за таких, как Вакарчук, украинцы совершенно не доверяют представителям культуры в парламенте".

Приходько прокомментировала решение Вакарчука

Приходько прокомментировала решение Вакарчука

Коллаж

При этом Приходько упомянула также бывших представителей студии "Квартал 95" в Верховной Раде и президента Украины Владимира Зеленского.

"Вот из за таких как Вакарчук, Зеленский и "95 Квартал" у власти, доверия к представителям культуры в парламенте в будущем – ноль. Но! У вас осталась я!" – высказалась певица.

"У вас осталась я": Приходько прокомментировала "побег" Вакарчука из Рады

Facebook Анастасии Приходько

Напомним, о решении сложить мандат народного депутата Украины лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук сообщил 11 июня. Политик объявил об этом на брифинге в Мариинском парке.

По словам Вакарчука, он не прекращает политическую деятельность, а также сохраняет членство в "Голосе".

Нардеп объяснил свое решение тем, что за последние месяцы в партии "Голос" изменились стиль и подходы, и она перестала ассоциироваться с одним лидером.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Приходько заявила о намерении получить высшее образование в Национальной академии прокуратуры Украины.

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Автор
Ева Романова
Тема
Скандалы с депутатами Верховной Рады
Персоны
Святослав Вакарчук Анастасия Приходько
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес Партия Вакарчука "Голос" Верховная Рада Украины
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