Приходько поразила откровением о бывшем муже-тиране, который бил маленькую дочь

Популярная украинская певица Анастасия Приходько шокировала поклонников откровениями о бывшем муже Нури Кухилаве, с которым она рассталась в 2013 году. По словам артистки, мужчина постоянно изменял ей и мог распускать руки.

Артистка отметила, что последней каплей в их отношениях стало то, что в порыве ссоры Кухилава сильно толкнул и испугал их дочь Нану, которой тогда было два года. Сейчас отец не общается с дочерью, девочка носит отчество Александровна (нынешний муж Приходько, – Ред.). Об этом шла речь в интервью исполнительницы для YouTube-канала DOROTYE (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Такой отец своим поведением не заслуживает такую прекрасную дочь. Не надо было маме изменять. Ни один раз, при чем", – объяснила Анастасия.

Анастасия Приходько с дочкой Наной. IVONA bigmir)net

Она призналась, что бывший муж поднимал на нее руку, но она прощала ради семьи. Но когда это коснулось ребенка, она поставила точку.

"Я все прощала. Говорила себе: ты понимала, куда ты идешь, родила ребенка – терпи, семья – это ответственность. Но это все бред. Когда мы уже расходились, она подошла к нему и сказала: "Папа, не уезжай". Он ее так сильно толкнул, что она упала и ударилась об стенку. У нас стояло в зале маленькое детское пианино. Она залезла под него от страха, и никого не подпускала", – рассказала Приходько.

Отметим, в настоящее время певица счастлива в браке с Александром, которого называет любовью своей жизни. Пара живет в браке уже 6 лет. Недавно они с Александром повенчались и похвастались снимками – до этого артистка скрывала свою личную жизнь от публики. Анастасия и Александр воспитывают совместного сына и дочку Приходько от первого брака.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица Анастасия Приходько пустила в свой загородный дом съемочную группу и показала, как вместе с детьми готовится к празднику Хэллоуин.