Приходько поразила откровением о бывшем муже-тиране, который бил маленькую дочь

Популярная украинская певица Анастасия Приходько шокировала поклонников откровениями о бывшем муже Нури Кухилаве, с которым она рассталась в 2013 году. По словам артистки, мужчина постоянно изменял ей и мог распускать руки.

Артистка отметила, что последней каплей в их отношениях стало то, что в порыве ссоры Кухилава сильно толкнул и испугал их дочь Нану, которой тогда было два года. Сейчас отец не общается с дочерью, девочка носит отчество Александровна (нынешний муж Приходько, – Ред.). Об этом шла речь в интервью исполнительницы для YouTube-канала DOROTYE (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Такой отец своим поведением не заслуживает такую прекрасную дочь. Не надо было маме изменять. Ни один раз, при чем", – объяснила Анастасия.

Она призналась, что бывший муж поднимал на нее руку, но она прощала ради семьи. Но когда это коснулось ребенка, она поставила точку.

"Я все прощала. Говорила себе: ты понимала, куда ты идешь, родила ребенка – терпи, семья – это ответственность. Но это все бред. Когда мы уже расходились, она подошла к нему и сказала: "Папа, не уезжай". Он ее так сильно толкнул, что она упала и ударилась об стенку. У нас стояло в зале маленькое детское пианино. Она залезла под него от страха, и никого не подпускала", – рассказала Приходько.

Отметим, в настоящее время певица счастлива в браке с Александром, которого называет любовью своей жизни. Пара живет в браке уже 6 лет. Недавно они с Александром повенчались и похвастались снимками – до этого артистка скрывала свою личную жизнь от публики. Анастасия и Александр воспитывают совместного сына и дочку Приходько от первого брака.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица Анастасия Приходько пустила в свой загородный дом съемочную группу и показала, как вместе с детьми готовится к празднику Хэллоуин.