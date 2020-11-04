Приходько – откровенно о школьных годах: я была изгоем, случались драки

Популярная украинская певица Анастасия Приходько подробно рассказала поклонникам о своих школьных годах.

По словам артистки, она часто дралась и была изгоем. Соответствующий пост звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

"Драки были, изгоем была, человеком, которого боялись тоже! Из школы в школу не так трудно переходить в младших классах. Но, когда тебе 13 лет... С одной стороны – это ужасный возраст: ты еще не настолько взрослый, как тебе кажется. Ты зависим от взрослых, их мнения, желаний, настроения. Но, с другой стороны, именно в этом возрасте происходит дикая закалки характера. Умение отстаивать себя и не прогибаться", – написала Приходько.

Анастасия отметила, что ни разу не было случая, чтобы над ней кто-то издевался потому, что она "не совсем стандарт".

"Но, доказывать, что я лидер, а не мямля – это было часто! Это важно для меня и до сих пор", – добавила исполнительница.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярная украинская певица Анастасия Приходько поделилась с поклонниками очередным сексуальным фото.