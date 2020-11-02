Приходько объяснила, почему скрывает от дочери правду о родном отце

Популярная певица Анастасия Приходько призналась, что скрывает от своей дочери Наны правду о родном отце. Девочка совсем не помнит его – когда он ушел из семьи, ей было всего два года.

Своим отцом сейчас, по словам артистки, 10-летняя Нана считает нынешнего мужа Приходько Александра. В 2013 году во второй раз вышла замуж и родила сына Гордея. Муж певицы усыновил Нану, она носит его отчество и фамилию. Об этом шла речь в интервью Приходько для передачи "Світське життя" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Анастасия отметила, что пока не готова раскрыть девочке правду о ее биологическом отце. Она считает, что Кухилава просто не достоин такого прекрасного ребенка и чести называться ее отцом. В настоящее время она выступает против их общения, но не исключает, что в будущем Нана встретится с ним.

Осадчая, Приходько и ее дочка Нана. Апостроф

"В свое время он очень много изменял и поднимал руку на нее… Я думаю, что звания „отец" он не заслуживает", – заявила певица.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Приходько шокировала поклонников откровениями о бывшем муже Нури Кухилаве, с которым она рассталась в 2013 году. По словам артистки, мужчина постоянно изменял ей.