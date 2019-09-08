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9 сентября • обновлено в 11:10
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Приходько обвенчалась со своим мужем: яркие фото невесты

11.7т Читать материал на украинском

Украинская певица и общественный деятель Анастасия Приходько обвенчалась со своим вторым супругом по имени Александр. Это произошло спустя шесть лет их брака.

Яркими фото с церемонии Приходько поделилась на своей странице в Facebook. На них можно увидеть счастливую невесту в подвенечном платье и фате в компании мужа.

"Мы это сделали!" – подписала кадры 32-летняя звезда.

Венчание Анастасии Приходько

Венчание Анастасии Приходько

Facebook Анастасии Приходько

Венчание Анастасии Приходько

Венчание Анастасии Приходько

Facebook Анастасии Приходько

Венчание Анастасии Приходько

Венчание Анастасии Приходько

Facebook Анастасии Приходько

Новости
Полуголый мужчина напал на Анастасию Приходько во время концерта

Заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам транспорта Киевского горсовета Игорь Галайчук присутствовал на венчании артистки. Он также опубликовал в хронике Приходько снимки из церкви.

Венчание Анастасии Приходько

Венчание Анастасии Приходько

facebook.com/galaychuk2016

Венчание Анастасии Приходько

Венчание Анастасии Приходько

facebook.com/galaychuk2016

Венчание Анастасии Приходько

Венчание Анастасии Приходько

Facebook Анастасии Приходько

Венчание Анастасии Приходько

Венчание Анастасии Приходько

facebook.com/galaychuk2016

Кроме того, фото и видео с торжества поделилась в Instagram-stories визажист Виктория Бачинская.

Венчание Анастасии Приходько

Венчание Анастасии Приходько

instagram.com/bachinskaya_victoria_mua

Венчание Анастасии Приходько

Венчание Анастасии Приходько

instagram.com/bachinskaya_victoria_mua

Венчание Анастасии Приходько

Венчание Анастасии Приходько

instagram.com/bachinskaya_victoria_mua

Отметим, Анастасия Приходько была в гражданском браке с абхазским бизнесменом Нуриком Кухилавой. 4 апреля 2010 года у них родилась дочь Нанна. В 2012 супруги обвенчались в турецкой Анталии. Однако возлюбленный звезды не желал делить жену с ее работой и шоу-бизнесом. В 2013 пара разошлась, и в этом же году Приходько вышла замуж за своего нынешнего супруга и одноклассника Александра, который был ее первой любовю. В 2015 году у них родился сын Гордей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Приходько сделала трогательное тату. Ключевым его элементом стали любимые цветы ее дедушки.

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Персона
Анастасия Приходько
Место
Украина Киев
Теги
звезды свадьба
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Эта дура ещё кому-то интересна? Она свой выбор сделала. Вступила в дерьмо. На этом все. Воняет!
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Венчалась в 2013 и сейчас еще раз обвенчалась ? Что за сюрр ?
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