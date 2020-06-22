Приходько об опыте от Тимошенко, ошибках Зеленского, вызове России и паузе в творчестве. Эксклюзивное интервью
Анастасия Приходько
Украинская певица Анастасия Приходько пока не планирует возвращаться на сцену, но всерьез намерена помогать самым незащищенным слоям населения нашей страны. Несмотря на скандалы, она благодарна Юлии Тимошенко за опыт в политике, при этом открыто критикует действующую власть во главе с Владимиром Зеленским.
Певица считает, что языковой вопрос в Украине придуман искусственно, а в Россию готова поехать при одном условии – чтобы обсудить возврат Крыма, Донбасса и компенсации украинскому народу. Об этом и многом другом она рассказала в интервью OBOZREVATEL.
Украинская певица Анастасия Приходько, которая представляла Россию на Евровидении-2009, решила связать свою жизнь с политикой. Произошло это еще в ноябре 2018 года. Тогда она решила прийти в Раду в составе партии Юлии Тимошенко "Батьківщина" на внеочередных выборах в парламент. Однако Приходько баллотировалась как мажоритарный кандидат в одном из округов Винницкой области и пройти в ВР не смогла. Еще год она продержалась в политике, а в сентябре 2019-го заявила о своем выходе из партии Тимошенко.
Впоследствии Приходько исчезла как из шоу-бизнеса, так и из политики. Однако в соцсетях Настя время от времени делилась своими мыслями, которые волновали пользователей сети. Например, певица заявила, что хочет стать прокурором и даже готовится к вступлению в НАПУ.
Про отношения с Тимошенко, будущее в политике и реформы
– Настя, давайте начнем с политики. В сентябре 2019-го вы вышли из партии "Батьківщина". Не жалеете?
– Каждый политический деятель должен понимать свою готовность и компетенцию в тех или иных вопросах, которыми он собирается заниматься, и осознавать ответственность за свои действия. Поэтому я рада, что у меня было время повысить свою квалификацию.
– А после этого ваши отношения с Юлией Тимошенко не испортились?
– Я уважаю Юлию Владимировну и благодарна ей за весь опыт, который у меня появился благодаря ей.
– За это время у вас была идея о том, чтобы попробовать себя в роли прокурора, даже собирались поступать в НАПУ. Как ваши успехи?
– Многое произошло за это время, я многому училась, но, как оказалось, реформирование страны нужно начинать несколько с других вещей.
– Вы сейчас учитесь в каком-то вузе?
– Нет, я учусь у европейских экспертов, беру у них частные уроки.
– После того как вы ушли из политики, то остались на плаву. У вас много подписчиков в соцсетях, ваши мысли довольно интересны украинцам. Не думали, чтобы вернуться в политику, были ли ещё предложения или приглашения?
– Как показала практика, чтобы заниматься политикой, необходимо много учиться, а не просто прийти с лозунгами и красивыми картинками реформ. Именно всё своё время я сейчас посвящаю обучению и развитию тех проектов, которые необходимы еще "на вчера".
– Вы были довольно успешной певицей, имеете ли желание вернуться на сцену?
– На данном этапе развития страны я вижу себе более полезной в других сферах, которые жизненно необходимо реформировать, чтоб потом можно было петь спокойно.
– Настя, о какой сфере речь, если не секрет?
– Я развиваю сейчас разные направления, нацеленные на защиту прав наших граждан, которые социально не защищены.
Про действующую власть, Зеленского и коррупцию
– Ваш комментарий относительно ухода Вакарчука взорвал сеть. Как считаете, почему он ушёл?
– Ответственность – очень важная вещь, её нужно понимать. 800 тысяч украинцев доверились лично ему, а теперь за действия команды с кого спрос?
– Поделитесь вашим отношением к действующей власти? Например, если сравнивать Зеленского и Порошенко, кто вам кажется более продуктивным президентом?
– Успешный президент определяется состоянием экономики страны, успехами в социальной сфере и благосостоянием граждан всей страны: имеют ли они возможность купить жильё, съездить летом на море, дать детям лучшее образование. Как в Украине по всем этим пунктам? Вот и оно!
Личный архив Анастасии Приходько
– Какой бы совет вы дали Зеленскому, чтобы он смог удержать пост президента?
– Владимиру Александровичу стоило бы более интересоваться тем, что происходит в стране, не со слов своего окружения, а почаще спускаться на землю: посещать государственные больницы без предупреждения, вызывать государственные экстренные службы, почаще бывать на фронте, прислушиваться к мнению народа и ставить задачи реальные и необходимые, а не те, что считает важным его окружение, спрашивать за выполнение задач с тех людей, перед которыми эти задачи ставятся. Ведь безответственность тотальная, все же это видят.
– Какие конкретные провалы или промахи вы можете назвать?
– Развалили медицину – с кого спросить? Коррупция на таможне и в "антикоррупционных" органах – опять же, с кого спросить? Министры приходят, наделают фатальных для страны ошибок, потом разводят руками: "Ну ой, не получилось". А народу с этим жить и как-то выживать.
– И что в таком случае должен сделать президент, по вашему мнению?
– Хотелось бы, чтоб президент дал понять всем госслужащим, что ответсвенность за их действия лежит на них, что за это будет спрос! Также скажу о том, что ответственность лежит исключительно на нём, и если надо менять окружение, пусть меняет, ведь в 2019 году 73% доверились не им, а ему. И если он сможет оправдать оказанное ему доверие, народ его поддержит.
– На ваш взгляд, как надо развивать и продвигать Украину?
– Пора наводить порядок в стране и развивать Украину как промышленную страну, чтоб тут производился продукт, а не сырьё, запустить реальную поддержку отечественного производителя, поддержать экспортное финансирование, помогать осваивать новые рынки сбыта. Говорить на эту тему можно долго. А пока мы только лидеры в производстве каноэ, гордимся...
Про языковый вопрос и квоты
– Как относитесь к языковому вопросу, квотам на радио и ТВ?
– Языковой вопрос в Украине придумали политики, чтоб когда нечего ответить о состоянии благосостояния народа, резко забеспокоиться о том, как народу говорить и на каком языке. Квоты я поддерживаю, они должны быть, так как язык – это и есть идентификация и код нации. Без языка нет государства, так что я полностью за!
личный архив Анастасии Приходько
Про визит в Россию и единомышленников-россиян
– Давайте пофантазируем, при каких условиях вы бы согласились приехать в Россию?
– Поездка в РФ? Для чего? Для обсуждения возврата Крыма, Донбасса, выплат компенсаций за тот вред, что нанесли Украине, семьям погибших и пострадавших воинов, семьям вынужденных переселенцев? Вреда украинскому народу в целом, вреда экологии, экономике – и такой список будет длинным, за эти годы накопилось. Я готова ехать и отстаивать интересы своей страны, но только с теми, кто принимает решения, а не консультируется по каждому слову.
Личный архив Анастасии Приходько
– Поступали ли вам предложение от российской стороны, например, прокомментировать тот или иной вопрос, выйти на связь в каком-нибудь российском ток-шоу?
– Они и так очень обеспокоены тем, что происходит у нас в стране, больше, чем у себя, поэтому комментируют и цитируют меня самостоятельно.
– Кто из российских коллег не утратил вашего доверия?
– Те, кто поддерживает территориальную целостность Украины и понимает, что происходит на самом деле. Я поддерживаю таких артистов, как Басилашвили, Ахеджакову, Шендеровича.
Про карантин и путешествия
– Настя, как в целом проходит ваш карантин?
– Карантин дал мне понять, что есть много вещей, которым не хватало времени, и дал задуматься о многих вещах.
– Придерживается ли ваша семья карантина?
– Наша семья полностью соблюдает законы, поэтому мы стараемся придерживаться рекомендаций.
– Есть ли среди ваших знакомых заболевшие?
– Среди моих знакомых заболевшие есть, но COVID-19 ли – это уже другой вопрос... Вы знаете, с Жюля Верна многие тоже смеялись...
– Как вам теории заговора о чипировании людей и о вышках 3G?
– Каждый человек имеет право на своё мнение и свою точку зрение, так же каждый должен понимать ту ответственность, которая лежит на нём.
– Раньше вы довольно часто путешествовали, как теперь намерены провести это лето? Будете ли путешествовать по Украине? Есть ли у вас любимые места для отдыха?
– Это лето, как и всю весну, я планирую провести свершением правильных вещей, действительно важных для людей, а именно заняться социальной сферой, поэтому по Украине предстоит много поездок. У нас очень красивая страна, и в каждом регионе есть место, которое вызывает то или иное приятное воспоминание.
Instagram Анастасии Приходько
– Что думает ваш муж о вашей небольшой творческой паузе?
– Муж очень рад, что у меня есть возможность развиваться не только творчески.
Про ужасы дистанционного обучения и увлечения сына
– Как вашей дочке дистанционное обучение? Как Нана закончила 4-й класс?
– То, что происходило с системой образования последние года – это полный коллапс. Смотря на эти "ляпы" в видеоуроках, когда педагоги сами были в шоке от происходящего (и надо им отдать должное за старания), к сожалению, не могу сказать, что она получила образование за четвёртый класс должным образом.
Instagram Анастасии Приходько
– Сын больше похож на вас или на мужа? Какие у него увлечения?
Сын похож на мужа, он очень эрудирован, интересуется космосом, сказал, что звёздочку найдёт и назовёт моим именем, также интересуется природой и насекомыми.
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