Приходько о сотрудничестве с Меладзе: он перекрыл мне кислород

Украинская певица и общественный деятель Анастасия Приходько подробно рассказала, как между ней и Константином Меладзе прекратилось сотрудничество – продюсер "перекрыл ей кислород".

По ее словам, Меладзе не хотел продвигать артистку дальше. Об этом Приходько заявила в интервью на YouTube-канале "Dorotye" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"После Евровидения у него не было интереса ко мне. Дальше не было интереса продвигать такой проект, как я. Мы проработали почти три года. Это тот период, когда ты не понимаешь, что делать. Когда у тебя не было доступа ни к одному человеку", – рассказала певица.

После этого Меладзе "перекрыл кислород" Приходько и стал раздавать ее песни другим исполнителям.

"Он тогда начал набирать популярность, его стали везде звать. Мне стало обидно, когда он начал раздавать мои песни. Можно же было меня позвать, но нет – эти песни исполняли другие люди. Это очень ударило по мне, но не сломало", – отметила артистка.

Кроме того, в тот период у исполнительницы не было сбережений и ей приходилось давать концерты за копейки.

"Я выступала за три копейки, два рубля. У меня был контракт. Все думают, что прекрасно стоять петь в Кремле, но нет, это бесплатно. Половина проектов были бесплатными. Мы работали за 10% от суммы, это нормальная продюсерская практика. Многие продюсеры так работают. Первый год мы вообще отъездили за сто долларов. Какие сбережения могут быть? Ты же еще должен одеваться, как-то прилично выглядеть", – добавила Приходько.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица Анастасия Приходько пустила в свой загородный дом съемочную группу и показала, как вместе с детьми готовится к празднику Хэллоуин.