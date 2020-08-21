Приходько о скандале с украинскими героями: дно выглядит красивее, чем Егорова

Украинская певица и общественный деятель Анастасия Приходько осудила телеведущую Снежану Егорову, которая назвала украинских героев "селюками".

По словам Приходько, Егорова является главным антигероем Украины, а ее высказывания она назвала "ересью". Об этом певица рассказала во время прямого эфира на личной странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я вам хочу сказать, что дно выглядит красивее, чем Снежана Егорова. Были такие высказывания из ее уст о том, что на Майдане делали аборты женщинам, которые обслуживали протестующих. Я не хочу это комментировать. Может, у женщины что-то не в порядке с головой. Думаю, посмотрю, что будет дальше. И сегодня я услышала ее высказывания об украинских героях... Мне стало плохо", – рассказала Приходько.

Анастасия Приходько выступила против Снежаны Егоровой anastasya-prihodko.com

По ее словам, Егоровой придется долго извиняться перед украинцами, однако ее не простят.

"Она отметила, что не знает, кто такие герои и антигерои. А я так вижу, что антигерой в Украине – это именно она. Егорова встала на такую дорожку, с которой назад уже не вернется. Сколько бы не извинялась, а она это будет делать, ее не простят", – добавила артистка.

Также, по ее мнению, Снежана Егорова должна посмотреть в глаза украинским солдатам, которые в настоящее время находятся на Донбассе. Приходько подчеркнула, что у нее возникло желание "плюнуть в лицо ведущей".

"Я понимаю, что у нас свобода слова, но я считаю, что госпожа Егорова продала свою душу и начала нести ересь... Я не могу понять, когда у нее поехала крыша. Она обижает ребят (украинских солдат. – Ред.), которые обороняли нашу страну от врага, защищали попу Снежаны Егоровой. Я думаю, что ей надо посмотреть в глаза этим людям... Мне хочется плюнуть ей в лицо. Честно. Я не знаю, как далеко она сможет зайти в своих высказываниях о наших героях. Ничего уже исправить нельзя", – подытожила Анастасия.

Напомним, ранее скандальная украинская телеведущая Снежана Егорова отличилась заявлением об украинских героях. Так, она отметила, что люди, готовые сложить голову за Украину, ни к чему не стремились в жизни и являются "селюками".

Как сообщал OBOZREVATEL, Снежана Егорова вступилась за 12-летнего школьника с Волыни Максима Ткачука, которому Национальная общественная телерадиокомпания запретила участвовать в детском Евровидении. Она указала, что такими решениями в Украине "уничтожают собственных детей".

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