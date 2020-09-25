Приходько о Притуле на выборах мэра: такие персонажи всегда "сдуваются"

Украинская певица и общественный деятель Анастасия Приходько высказалась о шоумене Сергее Притуле, который баллотируется в мэры Киева и заявила, что звезды часто "сдуваются" в политике.

При этом Приходько указала, что не уверена в его успехе, так как у партии "Голос", от которой Притула баллотируется, нет лидера. Об этом певица рассказала во время прямого эфира на личной странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Притула – молодец, старается... Не знаю, что из этого выйдет, искренне желаю ему удачи, хороший парень. Он делает шаги, ушел из "Варьятов", я подобное уже проходила. Но мы не о том, пусть старается. Суть в следующем: заходя в парламент, ты хочешь что-то сделать, что-то воплотить, что-то обещаешь людям. Но почему-то все ничего из этого не делают... Почему так? Просто им всем нужен лидер", – отметила певица.

Анастасия Приходько высказалась о звездах в политике. 24 Канал

Она также добавила, что Притула баллотируется в мэры Киева от партии "Голос", а ее лидер Святослав Вакарчук ранее сложил мандат. По мнению Приходько, Вакарчук – прекрасный музыкант, однако в политике он тоже "сдулся".

"Вакарчук – хороший композитор, прекрасный исполнитель, и песни у него отличные. И все хорошо у человека в плане музыкального творчества, он – лицо украинской музыки, это факт. Но я про другое. Вот так сдуться в политике! Сейчас фракция "Голос" брошена, она без лидера. Взять каждую из фракций – ни у кого нет лидера, только точечно что-то говорят и делают. А потом мы видим, как такие персонажи тактично сдуваются. Сейчас начинаются местные выборы и начинается мышиная возня... Просто потому, что это все неинтересно. Нет интереса, все одно и то же", – высказалась Анастасия.

Певица подчеркнула, что не планирует голосовать на выборах мэра, так как больше не хочет много думать о политике.

"Я каждый раз себе говорю: все, Настя, соберись с мыслями и перестань думать о политике. Не надо тебе это. ничего не изменится, что бы ты не говорила – никто не прислушается... Проблема в том, что каждый говорит, что нужно сделать, и нах*ена не делает... Я на эти выборы не пойду, не буду никого поддерживать", – подытожила артистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Притула объяснил, почему принял решение баллотироваться на выборы мэра Киева. Заявление об участии в выборах главы столицы он сделал 11 августа.