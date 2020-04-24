"Приходится раздеваться!" "Квартал 95" ярко высмеял попытку Поляковой заработать на карантине

Кристина Долматова Люди 14:38, 24.04.2020 Обновлено: 16:07, 24.04.2020

"Квартал 95" высмеял певицу Олю Полякову за то, что она решила на карантине зарабатывать видеопоздравлениями.

Так, комики заявили: уже есть статистика, что большинство пожеланий заказчиков начинаются с таких пунктов, как снять ролик в полный рост или одеться Оле в концертный костюм. Однако они отметили, чтобы примерить наряд – Поляковой приходится раздеваться. Такие ироничные слова прозвучали в выпуске программы "Чисто News" производства студии вечером 23 апреля (видео смотрите ниже).

Скриншот с видео

"Певица Оля Полякова решила зарабатывать видеопоздравлениями в режиме самоизоляции. Артистка запустила интернет-платформу, через которую каждый желающий может заказать короткое приветствие или видеозвонок от звезды. Уже есть статистика, что большинство пожеланий заказчиков начинаются с пункта – в полный рост, пожалуйста. Многие просит Олю одеться как на концерте. Но для того, чтобы одеться так – певице приходится раздеваться", – сказали ведущие шоу.

Оля Полякова
Фото: instagram/polyakovamusic

Кроме того, они добавили, что неприемлемо брать деньги за поздравления.

"Это же надо, берет деньги, чтобы поздравить человека. Как не стыдно?" – подытожили ведущие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Квартал 95" высмеял народного депутата от "Слуги народа" Людмилу Марченко из-за дизайнерской маски, в которой она ранее появилась в Верховной Раде, заявив, что "это больше похоже на часть женского белья".

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