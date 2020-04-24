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24 апреля • обновлено в 15:33
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"Приходиться раздеваться!" "Квартал 95" ярко высмеял попытку Поляковой заработать на карантине

3.4т
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"Квартал 95" высмеял певицу Олю Полякову за то, что она решила на карантине зарабатывать видео-поздравлениями.

Так, комики заявили: уже есть статистика, что большинство пожеланий заказчиков начинаются с таких пунктов, как снять ролик в полный рост или одеться Оле в концертный костюм. Однако они отметили, чтобы примерить наряд – Поляковой приходится раздеваться. Такие ироничные слова прозвучали в выпуске программы "Чисто News" производства студии вечером 23 апреля (видео смотрите ниже).

"Приходиться раздеваться!" "Квартал 95" высмеял попытку Поляковой заработать на карантине

Скриншот с видео

"Певица Оля Полякова решила зарабатывать видео-поздравлениями в режиме самоизоляции. Артистка запустила интернет-платформу, через которую каждый желающий может заказать короткое приветствие или видеозвонок от звезды. Уже есть статистика, что большинство пожеланий заказчиков начинаются с пункта – в полный рост, пожалуйста. Многие просит Олю одеться как на концерте. Но для того, чтобы одеться так – певице приходится раздеваться", – сказали ведущие шоу.

Оля Полякова

Оля Полякова

Фото: instagram/polyakovamusic

Кроме того, они добавили, что неприемлемо брать деньги за поздравления.

"Это же надо, берет деньги, чтобы поздравить человека. Как не стыдно?" – подытожили ведущие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Квартал 95" высмеял народного депутата от "Слуги народа" Людмилу Марченко из-за дизайнерской маски, в которой она ранее появилась в Верховной Раде, заявив, что "это больше похоже на часть женского белья".

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Оля Полякова
Место
Украина
Теги
Квартал 95 шоу-бизнес шоу
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